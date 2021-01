Montervino: “La partita con la Fiorentina è troppo importante per il Napoli. Mertens? Potrebbe essere titolare se…”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando della sfida con la Fiorentina di domenica alle 12.30: “La partita con la Fiorentina è troppo importante per il campionato del Napoli. Il Napoli non può sbagliare. L’allenatore schiererà gli 11 migliori che stanno bene fisicamente. Se Gattuso riterrà che Mertens abbia almeno 60 minuti nelle gambe, potrebbe partire titolare con la Fiorentina. L’unico modo per giocare con una sola punta è mettere dietro la punta Zielinski, un giocatore veloce che possa recuperare”.

Montervino, da grande ex parteneopeo, ha analizzato la situazione dicendo: “Il Napoli con le piccole non steccava in passato, mentre è arrivata una sconfitta contro lo Spezia pesantissima. Quella sconfitta grida proprio vendetta. “