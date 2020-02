Montezemolo: “Baggio firmò il contratto con la Juve proprio nel mio ufficio ma senza entusiasmo. Caliendo gli aveva fatto uno shampoo

Appena andato in scena lo speciale di Sky Sport sul “caso Baggio” e sulla reazione della città di Firenze alla sua cessione alla Juventus: tra le testimonianze c’è anche quella dell’allora vicepresidente bianconero Luca Cordero di Montezemolo. Il ricordo è relativo alla riluttanza iniziale di Baggio nel lasciare la Fiorentina e passare in bianconero: “Baggio firmò il contratto nel mio ufficio, devo dire la verità, senza grande entusiasmo, ma consapevole che era uno step fondamentale per la sua crescita. Caliendo gli aveva già fatto uno shampoo”.