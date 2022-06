Monti: “Fiorentina, serve più chiarezza. Mi dispiace che Pradè non si senta praticamente mai”

A Radio Bruno ha parlato Gianfranco Monti, famoso tifoso della Fiorentina e personaggio radiofonico e televisivo. Questa la sua opinione in merito alla situazione in casa gigliata:

“Una pecca della società è sicuramente la chiarezza, mi sarebbe piaciuto capire meglio alcune situazioni. Commisso quando parla è un fiume in piena, Pradé invece non lo sentiamo praticamente mai e questo, da tifoso, mi dispiace. Ognuno poi fa ciò che vuole in casa propria, ma la Fiorentina è un amore condiviso da migliaia di persone. Se parlo con dieci giornalisti fiorentini, nove hanno da ridire. Qualche domanda è naturale che me la faccia”.