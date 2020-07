Monti: “Mi piacerebbe che lo stadio rimanesse a Firenze però dovrebbe essere completamente rinnovato. Per fare davvero il salto di qualità servono investimenti nell’area commerciale”

L’opinionista e tifoso viola Gianfranco Monti intervistato dal Brivido Sportivo ha parlato così della questione STADIO: ““Io sono per lo stadio nuovo, anche se sono molto legato al Franchi. Ma va fatto un restyling vero. Mi piacerebbe che lo stadio rimanesse a Firenze però dovrebbe essere completamente rinnovato. Al momento la situazione è imbarazzante, non c’è l’agibilità per le famiglie, i bagni sono in uno stato pietoso, c’è un unico bar dove devi fare sempre la fila. Mi sembra strano ancora che la Asl non sia intervenuta per fare un sopralluogo. Lo stadio e basta non è sufficiente. Per fare davvero il salto di qualità servono investimenti nell’area commerciale per portare ricavi intorno ai 200 milioni di introiti, raddoppiare cioè quello che fai oggi. Con uno stadio da 40 mila posti, minimo vendi 38 mila abbonamenti. Perché Firenze risponde sempre. Ma poi da sviluppare il merchandaising e per farlo servono giocatori importanti. Solo con incassi cospicui, da poter reinvestire, si può davvero provare a vincere”.

