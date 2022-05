Monti: “Se mi avessero detto ad inizio anno che sarei arrivato a tre giornate dalla fine a giocarmi l’Europa, avrei firmato con il sangue. Con la Roma l’occasione per andare in Europa”

Gianfranco Monti, conduttore televisivo e grande tifoso viola, è intervenuto su Radio Bruno parlando ovviamente della delicatissima sfida tra Fiorentina e Roma e non solo: “Lunedì sera sarà la vera e propria occasione per andare in Europa. Serve vincere per rimanere attaccati alla corsa all’Europa. Le squadre davanti a noi hanno delle rose nettamente più forti. I viola sono un bel gruppo, ma a livello d’organico sono una squadra normalissima. In queste ultime partite abbiamo buttato via un’occasione, non una stagione. Se mi avessero detto ad inizio anno che sarei arrivato a tre giornate dalla fine del campionato a giocarmi l’Europa, avrei firmato con il sangue”.

Poi su alcuni singoli: “Gonzalez lo vedo un buonissimo giocatore, ma gli manca qualcosa per esplodere. E’ un calciatore che ha nelle corde almeno dieci gol. Ikoné invece alterna delle buone partite con altre da 4/4,5. Terracciano? Per me è un ottimo secondo portiere. È stato acquistato per fare quello e adesso si è trovato davanti a Dragowski. Chiaro che domenica hai perso per un errore suo, ma non possiamo giudicarlo per un errore. Dalla metà classifica in giù, farebbe il titolare in qualunque squadra”.