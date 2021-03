Montiel all’88′ provocazione o presa di c…? Kokorin prova l’emozione del cartellino giallo, tanto per finire nel tabellino

Gli aridi numeri dicono che la Fiorentina ha fatto tre punti in meno rispetto alle cinque già non esaltanti gare del girone d’andata. Il viola e il bianconero si mescolano dando vita ad un primo tempo grigio nebbia, dove di gioco proprio non se ne vede. Il secondo tempo è un pizzico più vivace, soprattutto per i cambi dell’Udinese che danno un accenno di velocità e profondità alla manovra friulana. Quelli della Fiorentina, invece, non portano alcun miglioramento.

Montiel buttato nella mischia a due minuti dal termine ha il sapore della provocazione o della presa di c….: scegliete voi.

Milenkovic – 4 – Perde concentrazione, avversario e palla nello stesso momento, condannando la sua squadra.

Eysseric – 4 – Impalpabile ai limiti dell’inutilità. Resta in campo 88 minuti più del dovuto.

Kokorin – 2 – Ma quanto gli ci vuole per entrare in funzione? Per ora solca il campo come uno che passa di lì per caso. Prova l’emozione del cartellino giallo, tanto per finire nel tabellino.

Allenatore: Prandelli – 3 – La squadra gioca in modo soporifero. Nessuna idea su come attaccare, si bada solo a non prendere gol, senza avere una difesa granitica. Le maglie viola nell’area avversaria sono una rarità. Le sostituzioni sembrano fatte tanto per completare il tabellino. Sull’utilizzo di Montiel mi sono già espresso (gli vale un punto in meno solo quello).

