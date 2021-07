Montiel, contatti in Spagna e Belgio. Ma il suo intento non cambia: Il giovane spagnolo punta all’Italia

Difficilmente Cristobal Montiel Rodriguez farà parte del gruppo Fiorentina nel corso di questa stagione. I dirigenti viola e l’allenatore Italiano hanno fatto pochissimi riferimenti a questo ragazzo spagnolo che invece è sempre stato seguito con simpatia dai tifosi viola.

L’entourage del giocatore ha avuto contatti in Belgio e Spagna per lui, ma ha anche preso tempo. Questo perché l’intento del giocatore nel frattempo è rimasto sempre lo stesso: trovare una sistemazione in Italia (va bene anche la Serie B), per dimostrare a tutti di che pasta è fatto e per essere comunque vicino alla fidanzata (che è di Firenze).

Nel frattempo c’è anche da dire che sta recuperando da un infortunio muscolare (non grave) e che questa settimana dovrebbe farla a pieno ritmo.