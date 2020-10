Montiel è rimasto alla Fiorentina, ma per lui non c’è spazio in prima squadra: torna in Primavera da “fuoriquota”

Nell’ultima partita della Fiorentina Primavera contro la Roma Tofol Montiel faceva parte del tridente d’attacco scelto da Alberto Aquilani. Per lui si trattava del ritorno con la squadra giovanile viola dopo il rientro dal prestito in Portogallo al Vitoria Setubal della scorsa stagione. Questa mattina il ragazzo si è allenato con la Primavera e non con la Prima Squadra e nel primo pomeriggio è arrivata per lui la convocazione per la gara di domani contro il Cagliari. L’attaccante non sarà dunque a disposizione di Iachini per la partita di domenica contro lo Spezia.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, questa situazione potrebbe non essere solo temporanea. Il giovane maiorchino infatti potrebbe far parte della rosa a disposizione di Aquilani come giocatore fuoriquota in maniera costante. Nella prima fase del campionato chiamata a Girone Unico le squadre potranno convocare tra i 5 calciatori fuoriquota (nati non prima del 1° gennaio 2001) anche uno senza alcuna limitazione di età. Questo posto al momento potrebbe essere dunque occupato spesso da Tofol Montiel. Non sembra esserci dunque spazio per lui in Prima Squadra, nonostante la sua mancata partenza nell’ultima finestra di mercato.