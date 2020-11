Montiel: “Ho avuto due chance in Coppa Italia e ho provato a dimostrare le mie qualità. Lo spirito di gruppo c’è sempre stato”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato così il match winner di ieri sera Tofol Montiel: “Il gol è stato importante per la squadra che sta attraversando un momento difficile. Contro l’Udinese siamo stati un gruppo e questa è la cosa più importante. Io giocatore di Coppa? Provo a sfruttare ogni occasione. Ho avuto queste due chance in Coppa Italia prima col Monza l’anno scorso ed ora con l’Udinese. Ogni volta che ho avuto il momento per poter dimostrare le mie qualità ho dato il massimo per la squadra. Lo spirito di gruppo c’è sempre stato e contro l’Udinese lo abbiamo dimostrato”.

