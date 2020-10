Montiel lascia il segno con un tocco d’arte ma la Fiorentina rischia di “perderlo” per strada

Contro la Roma aveva colpito un pezzettino di traversa, ieri invece ha fatto centro contro il Cagliari, in una partita dominata dalla Fiorentina Primavera: Tofol Montiel è chiaramente il valore aggiunto per la formazione di Aquilani, con cui gioca da fuori quota vista la sua permanenza dopo il mercato e il mancato inserimento nelle rotazioni di Iachini. Il giovane spagnolo (ma anche la Fiorentina) avrebbe bisogno di cimentarsi con un campionato professionistico in cui poter trovare spazio: nella seconda metà della passata stagione, Montiel ha giocato 6 partite in prestito al Vitoria Setubal, in Portogallo ma poi non è stata trovata una nuova soluzione in estate. Almeno fino a gennaio il classe 2000 resterà a fare la spola tra allenamenti con i grandi e partite con i (quasi) coetanei, mettendo in mostra tocchi artistici come quello di ieri, ma sempre in attesa di poter fare il salto di qualità.

0 0 vote Article Rating