Montiel: “Mi aspettavo qualche opportunità in più da parte della Fiorentina. Tutte le volte che ho giocato ho dimostrato che…”

Intervistato da La Nazione, il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina e in prestito al Vitoria Setubal, Tofol Montiel, ha parlato della sua esperienza in viola e…togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe: “Occasioni in viola? A dire la verità mi aspettavo qualche opportunità in più, perché tutte le volte che ho giocato ho dimostrato di poter far bene”.