Montiel, nuovo inizio difficile sotto gli occhi attenti della Fiorentina

Il classe 2000 spagnolo Cristobal Montiel Rodriguez non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo importante con la maglia della Fiorentina. Il mancino di Maiorca dopo la poco fruttuosa esperienza di Setubal si è così mosso in prestito nuovamente, stavolta direzione Siena, in Serie C. L’inizio dell’esperienza in maglia bianconera è stato finora assai stentato per il fantasista. Montiel ha totalizzato appena 98 minuti in campionato e nessuna presenza da titolare. Per ben 4 volte il ragazzo viola non è neppure entrato dalla panchina. Nessun assist, una sola rete segnata, contro la Carrarese.

Con mister Gilardino prima e Maddaloni poi, la musica non accenna a cambiare per Montiel. Da sottolineare che il calciatore gestito da Ramadani è stato rallentato da un infortunio durante la preparazione, rientrando stabilmente in squadra dalla seconda gara di campionato contro la Carrarese. Montiel ha un contratto fino al Giugno 2023 con la Fiorentina e la società gigliata lo seguirà attentamente nell’attuale stagione, per capire se il futuro del trequartista iberico potrà tingersi di viola in modo concreto oppure no.