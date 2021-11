Montiel prosegue la sua misteriosa epurazione dal campo: 0 minuti anche con il cambio allenatore a Siena

Neanche la discesa di categoria e nemmeno il cambio di panchina hanno beneficiato su Tofol Montiel: il giovane attaccante in prestito dalla Fiorentina continua a non trovare la sua dimensione e il suo spazio. Al Siena sembrava poter ripartire dal basso per prendere una sorta di rincorsa e invece il classe 2000 rischia di diventare una delle più grandi illusioni degli ultimi anni. In campo ci è anche andato durante la stagione ma mai da titolare e solo in 7 occasioni (segnando 1 rete): ieri 0 minuti però nella vittoria contro l’Olbia. Un caso quasi inspiegabile il suo, determinante e fuori categoria con i coetanei in Primavera, incapace di trovare spazio nel calcio professionistico.