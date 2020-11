Montolivo: “Nei miei ultimi anni alla Fiorentina si parlava molto, ma non c’era più la voglia di crescere”

A Sky Sport ha parlato il doppio ex della partita di domenica tra Milan e Fiorentina Riccardo Montolivo. Queste le sue parole sul suo passato a Firenze: “La maglia viola è stata la mia esperienza di maturità, a Bergamo ero ancora un bambino. Prandelli è stata una guida e con lui ho vissuto anni bellissimi. Poi si è rotto qualcosa, sembrava non ci fosse più la voglia di crescere. Si parlava, ma di fatto si faceva il contrario. Sarò per sempre legato a Firenze”.

E sul suo gol da ex con la maglia del Milan: “Era il primo anno che tornavo al Franchi da avversario. Firenze quel giorno era accanita contro di me. Il pubblico viola è straordinario e credo che quel gol sia stato il più emozionale di tutta la mia carriera”