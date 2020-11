Montolivo: “Prandelli saprà trovare la strada giusta anche con Cutrone, uno come lui lo vorrei sempre. Ribery dipendenti? E’ evidente che quando manca un campione…”

L’ex centrocampista e capitano della Fiorentina Riccardo Montolivo al Corriere dello Sport ha parlato del nuovo corso viola: “Prandelli ha lavorato molto coi giovani, è tra i migliori a gestire il momento in cui farli giocare. Sa bene che con loro serve pazienza. Saprà come trovare la giusta strada anche con Cutrone. E’ un attaccante sanguigno, ha bisogno di stare nell’area di rigore avversaria, vede molto bene la porta. Uno come lui lo vorrei sempre in squadra. Gli manca il calore del Franchi. Viola Ribery dipendenti? Non credo. Il fatto è che tutti si stanno esprimendo al di sotto delle loro possibilità. E’ evidente che quando manca un campione il contraccolpo può esserci. Ma l’ossatura viola è importante”.

0 0 vote Article Rating