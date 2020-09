Montolivo ricorda il suo esordio in Champions con la Fiorentina

Quando ancora Nocerino non aveva giocato al Nou Camp e non avesse così dato il via alle voglie di Riccardo Montolivo di andarsene da Firenze a parametro zero, l’ex centrocampista della Fiorentina scendeva in campo per la prima volta nella competizione più importante per club e lo faceva con la maglia viola addosso. Accadeva esattamente dodici anni fa. Un esordio che viene ‘celebrato’ dallo stesso Montolivo sui propri social: “Le note musicali che ogni bambino sogna di poter sentire…12 anni fa oggi, il mio esordio in Champions League con la maglia della Fiorentina!”.

