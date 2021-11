Montolivo: “Sono stato il capro espiatorio per coprire le mancanze della società. I tifosi della Fiorentina amano talmente la squadra che vivono tutto come un tradimento e faticano ad accettare che qualcuno possa andarsene”

Riccardo Montolivo è uno dei doppi ex di Fiorentina e Milan, squadre che si affronteranno sabato prossimo al Franchi.

Il centrocampista, che da poco si è ritirato ed è diventato opinionista per Dazn, ha dichiarato al Corriere Fiorentino: “E’ una partita speciale, per motivi diversi ho lasciato il cuore in entrambe le squadre”.

La sua separazione da Firenze è stata piena di polemiche. Montolivo aveva deciso di andarsene a parametro zero: “Era la fine del ciclo, preferisco ricordare i sette anni felici di prima. Sono stato il capro espiatorio per coprire mancanze della società, a loro faceva comodo mettermi in difficoltà. Vlahovic? I tifosi amano talmente la Fiorentina che vivono tutto come un tradimento e faticano ad accettare che qualcuno possa andarsene”.

Sulla squadra allenata da Italiano ha spiegato: “Alla Fiorentina manca poco per battere le big, forse un po’ di scaltrezza. Il centrocampo viola? Ben assortito, il mio ex compagno Bonaventura sa fare tutto e c’è Castrovilli, giocatore importante. Deve solo ritrovare equilibrio, ha un futuro”.