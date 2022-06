Monza in pole position per Joao Pedro: la Fiorentina si è tolta dalla corsa? Intanto Galliani punta un altro pallino di Pradè

Per Joao Pedro si avvicina al ritorno in Serie A. L’attaccante del Cagliari, retrocesso insieme ai sardi nell’ultimo campionato, difficilmente giocherà nella serie cadetta coi rossoblù. Sulle sue tracce è molto forte il neopromosso Monza di Berlusconi che punta a fare un mercato d’esperienza con giocatori di calibro per la massima serie. C’è già stato un incontro tra le parti e l’italo-brasiliano è uno dei profili in cima alla lista dei desideri del club brianzolo.

La Fiorentina sembra essersi defilata dalla pista, avendo virato forte su Jovic del Real Madrid. Inoltre, non è ancora da escludere il nome di Andrea Belotti dalla lista della spesa di Pradè. Intanto il Monza ha superato sia i viola che il Torino per Joao Pedro e punta a una tripla operazione col Cagliari che comprenderebbe anche l’oggetto del desiderio viola Nahitan Nandez e il difensore Andrea Carboni.