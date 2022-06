Monza scatenato (su tutti gli obiettivi della Fiorentina): dopo Cragno ecco un altro acquisto dal Cagliari

La promozione in Serie A del Monza ha rinnovato l’entusiasmo del patron Berlusconi, che non sta badando a spese per costruire una rosa degna della massima categoria. L’AD Galliani ha in mente un mercato faraonico, che ha già battuto un primo, importante, colpo. Si tratta di Alessio Cragno, acquistato dal Cagliari retrocesso, ex -a questo punto- obiettivo di mercato della Fiorentina.

L’asse Cagliari-Monza però è caldissimo e i brianzoli hanno già battuto un altro colpo. E anche in questo caso è un nome gravitato attorno all’orbita Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la trattativa per Andrea Carboni è in chiusura. Appena sistemati gli ultimi dettagli, anche il difensore classe 2001 sbarcherà nel club neopromosso per circa 4,5 milioni di euro + bonus.