Morabito allontana Spalletti dalla Fiorentina. De Rossi scelta azzardata. Possibile Di Francesco o Giampaolo

L’agente FIFA e procuratore calcistico Vincenzo Morabito, intervistato da Radio Bruno Toscana, allontana il nome di Luciano Spalletti dalla panchina della Fiorentina: “Non credo alle voci su Spalletti: io lo adoro, è un toscano puro, ma sta combattendo la sua battaglia con l’Inter. Daniele De Rossi sarebbe una soluzione azzardata, perché non ha mai allenato, e alla Fiorentina serve un allenatore. Se non piace lo stile di Beppe Iachini, ci può essere un Marco Giampaolo, un Eusebio Di Francesco, ma non vedo altre soluzioni in giro”.

