Morabito: “González doveva dare molto di più, ma rimarrà alla Fiorentina. Dovrebbe essere la società a fare chiarezza”

L’agente FIFA e procuratore calcistico Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare l’infortunio del calciatore della Fiorentina Nicolás González: “Si tende sempre a estremizzare. Onestamente, in questi casi è il club a dover fare chiarezza. Se González ha rimediato un allenamento durante il periodo con la Nazionale, non si può aggiungere molto di più. Da fuori, è difficile esporsi, ma sicuramente è uno che ha dato molto meno rispetto a quanto doveva dare”.

E aggiunge: “Non vedo un indizio di mercato, non credo che González partirà. Anche perché, se si volesse metterlo sul mercato, andrebbe valorizzato. Rimarrà a Firenze e l’augurio è che cominci a dare tanto alla Fiorentina: sarebbe l’ora e ne avrebbero bisogno entrambe le parti”.