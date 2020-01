Morabito: “L’Udinese valuta Fofana 22 milioni, ma la cifra può scendere per le squadre italiane. Per la Fiorentina potrebbero crearsi delle occasioni sul gong finale…”

L’agente e intermediario di mercato Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di calciomercato: “In questo mercato per la Fiorentina si possono creare occasioni interessanti. All’inizio sono tutte molto costose, poi nell’ultima settimana gli scenari possono cambiare di colpo. L’Udinese valuta Fofana 22 milioni in Inghilterra, so la cifra perchè lo sto trattando. Ma in Italia si potrebbe scendere anche a 17 milioni”.