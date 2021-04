Morata: “Per la Fiorentina era la partita più importante della stagione. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare ancora ma non siamo stati fortunati”

Un gol realizzato in apertura della ripresa da Alvaro Morata, ha purtroppo negato ai viola la gioia di una vittoria (e sarebbe stata la seconda in questo campionato) contro la Juventus.

Lo stesso Morata ha rilasciato questo commento sul match: “Ci aspettavamo che sarebbero rimasti chiusi dietro. Per loro vincere contro di noi vuol dire vincere una sfida importante, per loro questa è la partita più importante della stagione. Abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo per segnare ma non siamo stati fortunati”.