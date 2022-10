Una lunga intervista quella dell’ex patron interista Massimo Moratti al Corriere della Sera, con argomento anche il futuro societario nerazzurro e le proprietà americane:

“Forse arriverà un americano ma attenti alle speculazioni. Il calcio non è costruito per fare soldi. Gli americani vorrebbero trasformarlo in spettacolo. Show-business. Ma non so se in Italia sarà mai possibile”.