Ospite a Radio DeeJay, l’ex patron interista Massimo Moratti ha parlato del ricambio di presidenti in Serie A, citando anche Rocco Commisso: “Le nuove proprietà meno passionali? Ma no, io invece le vedo coinvolte. Zhang rispetto a me è uno pacato, ma molto appassionato. Così come il presidente del Parma. Poi a Firenze c’è Commisso che mi sembra un estroverso, viene dall’America… (ride, ndr)”.