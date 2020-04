Morfeo ci va giù pesante: “Io per la Fiorentina, sempre una pedina di scambio. Quando arrivò Edmundo io rimasi fuori non per demerito…”

A Cronache di Spogliatoio ha parlato così l’ex trequartista viola Domenico Morfeo: “Fiorentina? Quando stavo facendo bene e stavo per andare in Nazionale, è arrivato Edmundo e non mi fecero più giocare. Doveva giocare lui, e io rimasi fuori non per demerito. Con Malesani feci bene seppur in un ruolo non mio, ma non mi divertivo. A Firenze c’era una buona squadra, ci sono stato in varie stagioni: andavo e venivo, ero una pedina di scambio per loro”.