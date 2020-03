Morfeo: “Da calciatore non ero un lecchino. Ilicic è eccezionale, mi rivedo in lui”

Calciatore controverso, talentuoso ma poi lasciatosi malissimo con la Fiorentina: Domenico Morfeo a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo passato atalantino, con un paragone legato ad un ex viola: “Non ero un ‘lecchino’ da calciatore, figuriamoci ora… Ilicic? Josip è eccezionale, è superfluo ribadirlo. Per certi versi mi rivedo sia in lui che in Gomez. Sono i giocatori di maggior talento, ma rispetto al sottoscritto interpretano il ruolo in un’altra maniera: ai miei tempi era diverso, Gasperini pretende un certo tipo di lavoro. Infatti, quante volte vediamo il Papu regista davanti alla difesa, facendo chilometri e chilometri anche a palla lontana?”.