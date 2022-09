L’allenatore del RFS , Victors Morozs , ha parlato all’emittente lettone Apollo prima della partenza per Firenze dove affronterà la Fiorentina . Il tecnico si è detto di buon umore prima della partita, affermando che passerà alla storia del club come la prima partita in una competizione a gironi delle coppe europee. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“I giocatori non si sono ripresi dopo l’ultima partita (derby col Riga ndr). Sappiamo tutti che questa è una grande opportunità per mostrarci come club e come giocatori. Abbiamo preparato dei video sugli aspetti tattici più importanti, come la difesa. È chiaro che giocheremo di più in difesa, ma l’importante è farlo in modo molto qualitativo e avere una contropartita”.