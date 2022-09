Morozs: “Per noi un momento storico. Mi piace come gioca la Fiorentina: è forte, ma vogliamo mostrare cosa siamo capaci di fare”

L’allenatore dell’RFS Riga Viktors Morozs ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto assoluto della sua squadra in Conference League, contro la Fiorentina: “Questa è una partita storica per il club, la squadra ha lavorato tanto per questo momento. Noi rendiamo conto dell’avversario, ma vogliamo anche far vedere cosa siamo capaci di fare. Menomale che abbiamo trovato la Fiorentina ai gironi e non ai play-off, così abbiamo tempo per studiarla”.

Sulla Fiorentina, afferma: “Ho fatto ricerche serie sulla squadra. Mi piace lo stile, di come ci sia la voglia di mantenere il possesso per tutta la partita. So dell’assenza della coppia di difensori centrali titolari, ma la squadra ha alternative forti e non dovrebbe essere un problema troppo grande per loro. Quanto tempo ho studiato l’avversario? Abbastanza. Ho visto anche quattro partite. Ho capito che la Fiorentina gioca con il 4-3-3 e si adatta all’avversario e alle situazioni. Contro il Twente ha giocato bene“.

Sulla partita preparata per domani, infine, aggiunge: “Dobbiamo essere umili, l’avversario è forte. Non sappiamo come andrà la partita, proveremo a pressare, ma inevitabilmente faremo anche tanta fase difensiva“.