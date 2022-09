Morozs: “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, gli applausi dei tifosi della Fiorentina sono un sogno”

L’allenatore dell’RFS, Viktors Morozs, è indubbiamente contento per il punto portato via da questa trasferta: “Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Abbiamo visto gli applausi dei tifosi della Fiorentina, è come un sogno per noi”.

E ancora: “Non era facile prepararci per questa partita. Solo dopo il gol dell’1-1 ho avuto l’impressione che avremmo portato a casa il risultato”.