Mostovoj: “Kokorin? Non sono così convinto che possa rimanere a lungo alla Fiorentina”

L’ex calciatore della nazionale russa Aleksandr Mostovoj ha rilasciato un commento su questo primo periodo vissuto alla Fiorentina dall’attaccante Aleksandr Kokorin.

Mostovoy ha detto in patria: “Kokorin è un sostituto che può giocare 15-20 minuti, finché non sarà in condizione. E’ stato messo sotto contratto non per sei mesi, ma per molto tempo (tre anni e mezzo di durata ndr). Ma Sasha deve rispondere, non sono così convinto che possa rimanere a lungo a Firenze”.