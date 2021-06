Mostovoy della Russia positivo al Covid. Al suo posto un difensore. Ma se Kokorin avesse giocato alla Fiorentina magari…

Andrey Mostovoy non parteciperà ad Euro 2020. Il centrocampista dello Zenit, infatti, è risultato positivo al Covid dopo aver effettuato gli ultimi test PCR nel ritiro della Nazionale. Al suo posto, come si legge sui canali ufficiali della Federazione, è stato inserito in lista Roman Evgenjev, difensore della Dinamo Mosca.

Il giocatore russo classe 97 è un esterno destro e curiosamente verrà rimpiazzato da un difensore. Dietro questa scelta del CT Cherchesov ci saranno le dovute motivazioni. Certo è che al posto di Mostovoy avrebbe potuto cogliere l’occasione il giocatore della Fiorentina Kokorin. Con i se e con i ma non si fa la storia, è chiaro, ma se i cinque mesi in viola dell’attaccante russo avessero avuto esito differente, magari una chance l’avrebbe potuta avere per mettersi in mostra. Così come recentemente capitato al suo compagno di squadra Castrovilli, per esempio.

Kokorin che, ricordiamolo, fece parte della spedizione europea degli Europei 2016 in Francia, occasione in cui la Russia venne eliminata al primo turno con Kokorin che deluse le aspettative al pari di tutta la squadra.