Motsepe: “Coppa d’Africa? Si gioca regolarmente. Inizio il 9 gennaio”

Il presidente della Confederazione di Calcio Africano (CAF) Motsepe ha confermato che la Coppa d’Africa, a rischio fino a pochi giorni fa, si giocherà. Ecco le sue parole: “La Coppa d’Africa? Si giocherà regolarmente: inizia il 9 gennaio, e andrò a vedere la partita d’inaugurazione Camerun-Burkina Faso”.

I calciatori viola impegnati nelle nazionali Africane (e che, dunque, salteranno una fetta di stagione) sono i seguenti: nel Marocco Amrabat (in forse la sua permanenza in viola) e Maleh (in crescita nelle ultime prestazioni) e nel Ghana Duncan (ormai una certezza del centrocampo di Italiano). Da menzionare anche per la Costa d’Avorio Kouamé, momentaneamente in prestito all’Anderlecht.