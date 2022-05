Mourinho: “Al di là della decisione del VAR la Fiorentina poteva vincere la partita, ma siamo stanchi di avere problemi con gli arbitri. Voglio finire quinto o sesto”

Alla vigilia della sfida tra Roma e Venezia in programma domani all’Olimpico, José Mourinho è tornato a parlare del match di lunedì scorso contro la Fiorentina e dell’arbitraggio: “C’è stata ingiustizia e mancanza di rispetto per gente che lavora tanto come noi. Non penso che ci sia stata mancanza di concentrazione nelle ultime partite. Contro la Fiorentina ho visto una squadra stanca. Loro hanno giocato veramente bene, e al di là di quella decisione potevano vincere la partita. Ma siamo stanchi di avere problemi con arbitri e VAR”.

E ancora: “Noi possiamo dire “Hanno sbagliato”. Possiamo dire “Ok, vengono puniti”, ma dove sono i punti? Io non fare come il PSV a fine campionato, non voglio dire “Complimenti all’Ajax, agli arbitri e al VAR. Io voglio finire quinto o sesto”.