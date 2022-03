Mourinho considera la Fiorentina per l’Europa: “E’ lì subito dietro a noi ma anche Lazio e Atalanta…”

C’è anche la Fiorentina in corsa per l’Europa? A sentire José Mourinho sì: così il tecnico della Roma nel post derby, vinto per 3-0.

“Sono tre punti importanti. La Lazio era davanti a noi, la Fiorentina è lì, l’Atalanta anche. Sono tre punti importanti e dopo è il derby e il derby fa storia. La storia della Roma è più importante della mia. Se vedo la cosa in maniera un po’ egoista, penso che non sbaglio se dico che ho vinto tutti i derby che ho giocato in tutti i Paesi e rimane per la storia”.

Dopo la vittoria dell’Atalanta, di fatto sono sempre in 4 a giocarsi tre posti, con Fiorentina e nerazzurri che devono recuperare una partita.