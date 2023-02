Mourinho: “Costretto a fare turnover, ma complimenti alla Cremonese che è arrivata in semifinale nonostante il regolamento della Coppa Italia”

A sorpresa, la Cremonese ha battuto la Roma all’Olimpico raggiungendo la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia. L’allenatore giallorosso Josè Mourinho ha commentato così la sconfitta a Mediaset: “Abbiamo fatto un primo tempo orribile, di livello molto basso. Complimenti alla Cremonese, che ha battuto Napoli e Roma fuori casa e si ritrova in semifinale nonostante il regolamento della Coppa Italia metta in difficoltà le squadre più piccole. A Napoli non avevamo meritato la sconfitta, stavolta è andata male ma io devo pensare alla prossima partita. Avevamo tanti giocatori a rischio infortunio, sono stato costretto a fare turnover”.