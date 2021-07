Mourinho è già a corto di centrocampisti nel ritiro in Portogallo. E c’è chi corre per rientrare contro la Fiorentina

Roma a corto di centrocampisti nel ritiro in Portogallo. In vista del primo impegno in campionato contro la Fiorentina, la formazione giallorossa si trova a preparare la partita senza Jordan Veretout, Gonzalo Villar e (per il momento) Bryan Cristante. L’ex Fiorentina si è infortunato al quadricipite destro, un infortunio muscolare che, a scanso di complicazioni, gli permetterà di esserci contro la squadra viola. Cristante, dopo la vittoria dell’Europeo, raggiungerà il gruppo romanista in Portogallo tra due giorni.

Percorso inverso lo ha fatto Villar che è tornato in Italia per recuperare dalla distorsione al ginocchio sinistro. L’obiettivo è quello di provare a esserci contro la Fiorentina. Intanto dovrebbe essere saltato l’affare Xhaka con l’Arsenal, con Mourinho che aspetta da ormai più di un mese e mezzo l’arrivo di un nuovo rinforzo per il centrocampo. A riportarlo è il sito forzaroma.info