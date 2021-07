Mourinho si presenta: “Il mio arrivo alla Roma è stato eccezionale. Abbiamo bisogno di un terzino sinistro”

Jose Mourinho ha da poco parlato durante la sua prima conferenza stampa come nuovo allenatore della Roma. Questi alcuni passaggi, con il focus sul ruolo di terzino sinistro che potrebbe rispolverare vecchi discorsi di mercato tra i giallorossi e la Fiorentina.

“Voglio ringraziare i tifosi. Il mio arrivo a Roma è stato eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per meritarmi questo, mi sono sentito subito in debito perché l’accoglienza è stata davvero emozionante. Ho dovuto già cambiare telefono tre volte per quanto mi chiamano… Scherzi a parte, è fantastico, è incredibile. Per chi ha lavorato in Italia quando vai via questa cosa manca”.

Come sostituire Spinazzola?

“Mi dispiace, ma ha una gioia di vivere incredibile. E’ arrivato a Trigoria infortunato e sembrava non fosse successo niente, era molto positivo. Ovviamente non lo avremo per molto tempo. Vediamo come risolvere, abbiamo Calafiori che è giovane ma abbiamo fiducia sul fatto che sarà un giocatore di prima squadra. Ma detto questo abbiamo bisogno di un terzino sinistro“.