Mourinho e Sarri e i giocatori in esubero. Occasioni in vista per il mercato della Fiorentina?

Esuberi, parola ricorrente con cui i vari direttori sportivi e allenatori devono fare i conti ogni estate. Il neo tecnico della Roma, Josè Mourinho ha stilato la lista del ritiro giallorosso e tra i convocati non ci sono i nomi di Pedro, Fazio, Nzonzi e Kluivert solo per citarne alcuni.

Anche sull’altra sponda del Tevere Sarri apre nuovi spiragli di mercato per un ex obiettivo della Fiorentina. Stiamo parlando di Caicedo. Adesso, con l’arrivo del tecnico toscano, le gerarchie biancocelesti sono da rivalutare. Sarri stesso, durante la conferenza stampa di presentazione, ha ammesso che un attaccante è di troppo tra i tre in rosa (Immobile, Caicedo, Muriqi):

“Se ci fanno giocare in dodici ne metto due (ride, ndr). Quando la Lazio è venuta a parlare con me, abbiamo detto che bisognava cambiare qualche giocatore. In rosa c’è posto per due attaccanti centrali, vedremo cosa succederà sul mercato…”

Chissà che gli esuberi delle due squadre romane non possano trasformarsi in un’occasione per il mercato della Fiorentina.