Mourinho: “Gran campionato per la lotta europea, vittoria fantastica per la Fiorentina…”

A Roma, sponda giallorossa, si parla ancora di Champions League ma per José Mourinho non è il caso e anzi il portoghese ha commentato così la corsa europea che coinvolge anche la Fiorentina:

“No, la Juventus è troppo forte per perdere i punti che ha a disposizione su di noi. È un grande campionato per i posti in Europa, la Lazio ha vinto due partite di fila con fortuna e decisioni arbitrali, vittoria fantastica per la Fiorentina oggi. C’è un campionato tra le prime quattro e quelle dalla quinta all’ottava posizione”.