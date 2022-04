Mourinho: “La Fiorentina ha vinto anche se l’Empoli aveva fatto un bel gol… era importante fare altrettanto”

Un po’ di pressione in classifica evidentemente la sente José Mourinho, con la sua Roma avanti di 4 punti ed una partita sulla Fiorentina, in attesa dello scontro diretto dell’8 maggio al ‘Franchi’. Il portoghese ieri nel post gara ha sottolineato un episodio proprio del match viola: “C’è tanta differenza tra finire quinto o ottavo e dopo le vittorie di Lazio e Fiorentina, nonostante l’Empoli abbia fatto un bel gol, era importante vincere per mantenere quella minima distanza”.