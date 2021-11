Mourinho non vede Borja Mayoral, ma l’allenatore portoghese non vedeva nemmeno Cuadrado ai tempi del Chelsea, e poi…

Si parla ormai da settimane di un interessamento accertato della Fiorentina per Borja Mayoral. L’attaccante della Roma è ormai ai margini della rosa allenata da Josè Mourinho e verosimilmente lascerà la capitale già a gennaio. In molti si domandano se un giocatore ‘scartato’ dai giallorossi possa risultare utile alla causa viola e in tal proposito si possono fare alcune riflessioni.

La prima riguarda i numeri dello spagnolo: il classe ’97 vanta 17 reti messe a segno nella scorsa stagione nel ruolo di vice Dzeko (10 in campionato e 7 in Europa League). La seconda invece verte sui gusti calcistici dello ‘Special One’ che già in passato ha bocciato alcuni suoi giocatori, costringendoli di fatto a migrare altrove. Calciatori come Cuadrado che nel 2015 lasciò la Fiorentina per trasferirsi al Chelsea, dove collezionò appena 13 presenze coi Blues di Mourinho. Addio a gennaio e Juventus scelta come nuova casa. Da lì in poi il colombiano è definitivamente sbocciato affermandosi in pianta stabile come una colonna del recente passato bianconero. Stesso destino appartiene anche a Pedro. Appena qualche mese fa, all’arrivo del tecnico portoghese nella capitale, lo spagnolo ex Barcellona è stato messo ai margini della rosa, considerato superfluo per il progetto tecnico della sua nuova Roma. Il passaggio dall’altra parte del Tevere, e poi l’ottimo impatto di Pedro con la Lazio di Sarri.

Beh se Mourinho ‘non vede’ Borja Mayoral mal di poco, anzi. Una volta avuto il ‘dissenso’ del tecnico portoghese spesso il futuro è semplicemente più roseo per i calciatori ‘bollati’ dallo Special One.