Mourinho pensa al sostituto di Spinazzola: c’è anche un giocatore della Fiorentina

Dopo il gravissimo infortunio di Leonardo Spinazzola nella sfida vinta dall’Italia contro il Belgio, José Mourinho e la Roma dovranno riprogrammare qualcosa in difesa. La rottura del tendine e gli ancori incerti tempi di recupero hanno costretto i giallorossi a tornare sul mercato per superare la lacuna. Perché se prima pensavano di dover prendere un cambio a Spinazzola, in attesa di capire se Calafiori fosse davvero pronto o meno, adesso serve addirittura un titolare. Il terzino nell’ipotesi migliore, una lesione parziale, resterà fermo almeno tre mesi. In quella peggiore, lesione totale, dovrà operarsi e potrebbe arrivare anche a 6-8 mesi. Insomma, la Roma deve per forza di cose tornare sul mercato, un problema in più per Tiago Pinto, già alle prese con un mercato complicato, che gli sta dando numerosi grattacapi.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Gazzetta.it le idee del club giallorosso sono già chiare, le opzioni sul tavolo per il tecnico portoghese sono tre: Emerson Palmieri, attuale riserva di Spinazzola in nazionale, il giovane Frabotta della Juventus e il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi.