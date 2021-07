Brutte notizie arrivano dal ritiro della Roma in Portogallo: si è infatti fermato Gonzalo Villar per un problema al ginocchio sinistro. Per il centrocampista si tratta infatti di una distorsione di primo grado, che lo costringerà ad uno stop di almeno 2-3 settimane.

Villar dunque rischia fortemente di non essere disponibile per la prima partita di campionato proprio contro la Fiorentina. Dopo Spinazzola, Mourinho perde un altro pezzo della sua Roma, ancor prima di iniziare.