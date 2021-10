Mourinho semplifica la vita alla Fiorentina: Borja Mayoral neanche convocato e arrivare allo spagnolo diventa più facile

Se l’era presa in primis con se stesso per la debacle in Norvegia ma indirettamente anche con le seconde linee lanciate in campo tutte insieme sul campo del Bodo Glimt: la risposta di José Mourinho per la sfida di campionato con il Napoli è molto chiara però. Fuori una buona parte di seconde linee, fuori proprio dalla lista dei convocati. Tra gli epurati diversi nomi anche costati un bel po’ sul mercato, da Diawara a Kumbulla e soprattutto Borja Mayoral: lo spagnolo l’anno scorso era stato ottimo protagonista con 17 gol in stagione ma per il tecnico portoghese gli attaccanti sono Abraham e Shomurodov. Per lui solo qualche spezzone in campo e un addio a gennaio che si fa sempre più vicino e probabile. E per la Fiorentina l’occasione si fa ghiotta se sarà davvero il classe ’97 il (o uno dei) prescelto per l’attacco nel mercato di gennaio. Borja Mayoral è in prestito dal Real Madrid fino a giugno e per la società viola ci sarebbe da ereditare questa situazione contrattuale.