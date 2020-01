MOVIOLA: Se sul braccio in area di Allan restano dei dubbi, su Demme non ce ne sono ed andava espulso

L’anticipo serale della prima giornata di ritorno tra Napoli e Fiorentina è stato diretto da Fabrizio Pasqua della Sezione di Tivoli coadiuvato da Paganessi e Colarossi come assistenti mentre al Var l’arbitro Fabbri. Parte subito bene la Fiorentina, al 3′ sarebbe gia in vantaggio se non fosse per la posizione di offside di Chiesa. Al 16′ episodio molto dubbio in area napoletana, sugli effetti di un calcio d’angolo la palla viene sfiorata dal braccio di Allan, Fabbri al VAR richiama Pasqua al monitor a bordo campo, si decide di non concedere la massima punizione, valutando a nostro avviso il fatto che la sfera provenisse da dietro e che il tocco del giocatore brasiliano fosse totalmente involontario, decisione che ci può stare. Passiamo al secondo tempo e precisamente al 61′ quando Pasqua estrae il primo giallo per Hysaj falloso su Lirola. Al 66′ ancora un’ammonizione per i partenopei, sul taccuino ci finisce Demme che atterra Castrovilli, lo stesso Demme che meriterebbe ampiamente il secondo giallo ancora per un fallo tattico, Pasqua sbagliando lascia correre, errore da matita blu. La partita si avvia verso la conclusione, da segnalare l’unico cartellino giallo per i viola a carico di Dalbert che atterra al limite Lozano. Gara non positiva per l’arbitro Pasqua, indipendentemente dalla valutazione sul tocco di mani di Allan, appare svogliato e lento, spesso molto lontano dall’azione fischia con ritardo trasmettendo insicurezza. Sicuramente una gara non all’altezza.