Mpasinkatu: “Amrabat viene da un momento positivo con la Fiorentina. Le sorti del Marocco dipendono dalle sue prestazioni”

Il dirigente ed esperto di calcio africano Malù Mpasinkatu ha parlato a TMW Radio di Sofyan Amrabat, grande protagonista al Mondiale: “La solidità difensiva del Marocco passa dalle prestazioni di Amrabat. Il centrocampista arriva da un momento positivo con la Fiorentina, e nella sua Nazionale non è mai stato in discussione. E’ uno che sa dare una mano ai suoi compagni di reparto, ed è bravo sia davanti alla difesa che in fase di interdizione”.