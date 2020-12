Mpasinkatu: “Ecco che calciatore è Maleh; può diventare un perno della Fiorentina. A Kouame manca continuità, per il centrocampo prenderei Nainggolan…”

L’intermediario di mercato e esperto di calcio africano Malù Mpasinkatu è intervenuto così a Lady Radio: “Maleh? E’ un calciatore molto talentuoso e polivalente. Può giocare sia davanti alla difesa che sul centro sinistra in mezzo. Ha personalità, un bel piede e altre qualità importanti. Ha i colpi e anche un discreto fiuto del gol. Maleh è stato una delle rivelazioni del Venezia. Ha colpito gli addetti ai lavori anche per le sue prestazioni in Under 21, per me può diventare un perno della Fiorentina ripercorrendo le orme di Castrovilli. E’ un’occasione importante perché a parametro zero i viola potrebbero portarsi a casa un talento del calcio italiano. Amrabat e Kouame? Stravedo per l’attaccante ivoriano, a lui manca solo continuità sotto il punto di vista del campo. Fossi la Fiorentina lo terrei. Prenderei Nainggolan per il centrocampo, i gigliati devono andare su calciatori che hanno fame”.

