Mpasinkatu: “Ikone in Italia potrebbe essere un valore aggiunto. Vi spiego che tipo di calciatore è l’esterno del Lille”

L’intermediario di mercato Malu Mpasinkatu, a Lady Radio ha parlato così dell’esterno del Lille Jonathan Ikone: “Fa parte di quella nidiate di calciatori talentuosi del calcio francese. E’ un calciatore moderno, un esterno che fa del dribbling la sua arma migliore. Non è un goleador, ma crea tante occasioni grazie alle sue caratteristiche.

Poi ha continuato: “Nell’uno contro uno quando è in giornata è inarrestabile. Nel calcio italiano potrebbe essere un valore aggiunto per la Fiorentina. Inoltre ha già una discreta esperienza, è cresciuto nel PSG ed ha giocato in Nazionale. E’ stato protagonista del campionato vinto al Lille ed ha già giocato in Champions League”.