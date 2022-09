Mpasinkatu a FN: “Il mercato della Fiorentina è da 8. Ci sono tutti gli elementi che mancavano a Italiano. Torreira? Adesso Amrabat ha fatto il botto”

MILANO – Dall’hotel ‘Gallia’ del calciomercato, arrivano le parole del direttore sportivo Malù Mpasinkatu, che ha risposto a FiorentinaNews.com ad alcune domande sul mercato della Fiorentina. Sentite che voto dà alla società viola:

“Il mio è un giudizio positivo perché Barone e Pradè hanno lavorato molto bene. E’ un mercato da 7.5/8: completo di tutti gli elementi che servivano a Italiano. E i risultati infatti si stanno vedendo. Questo mercato è servito anche per la vittoria del preliminare di Conference, una competizione che i tifosi sicuramente ameranno”.

Poi un commento sull’attacco che non sta segnando: “Mi aspetto i gol da Jovic e la costanza da Cabral. Entrambi devono essere più costanti. Questo attacco può fare un campionato importante, così come la competizione europea”.

Infine sull’addio di Torreira: “Ci può stare perché quando un giocatore non è di proprietà ci sono tante variabili che intervengono. Mi aspettavo il rilancio di Amrabat, che non aveva ancora fatto vedere quel giocatore che era a Verona. Ora che ha la fiducia di Italiano, e non è più sul mercato, ha fatto il botto”.